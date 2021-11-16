Как жить без царя?

Часто слышу расхожее утверждение: "Не может русский человек без царя, без барина, потому что в душе он холоп, нуждающийся в твердой руке!" И далее следуют рассуждения на тему, что большевики, свергнув царя, практически разрушили Россию, у которой была надежда на светлое будущее.