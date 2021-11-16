Политика как она есть

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Как жить без царя?

Как жить без царя?

Часто слышу расхожее утверждение: "Не может русский человек без царя, без барина, потому что в душе он холоп, нуждающийся в твердой руке!" И далее следуют рассуждения на тему, что большевики, свергнув царя, практически разрушили Россию, у которой была надежда на светлое будущее.

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Комментарии
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Николай Новицкий
Большевики не свергали царя, царя свергли его ближайшие подданные и родственники. Большевики лишь прогнали лохов, не знающих, что с доставшейся властью делать...
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1
12 час.
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Неважно, кто является первым лицом государства - царь, президент или ген. секретарь. Главное - он должен быть патриотом своей страны, своего народа, думать о их процветании, а не о судьбе своих счетов в зарубежных банках.
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2
10 час.
Татьяна Бушмелева
Kost Sh
Рабам нужен надсмотрщик, иначе они начинают болтать глупости на социологические темы.
Верно. У либерастов словарный запас убогий - почти как у Эллочки Людоедки. Начинают играть в слова, где вольно, где из-за "скромности словарного запаса. Сами путаются и в трёх соснах блудят на потеху публики.
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6 час.

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