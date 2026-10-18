Перу: Один человек был убит и еще шесть получили ранения после того, как неизвестные открыли огонь на вечеринке по случаю дня рождения в районе 300-го квартала улицы Акапулько в районе Санта-Клара района Ате Лимы рано утром 17 октября.
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