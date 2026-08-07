Ссора двух женщин в Актау закончилась уголовным делом

Ссора между двумя женщинами в Актау закончилась уголовным делом и приговором суда. Одну из участниц конфликта признали виновной в нанесении побоев и назначили ей 40 часов общественных работ, передает inAktau.
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