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Сайт города Актау

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Ссора двух женщин в Актау закончилась уголовным делом

Ссора двух женщин в Актау закончилась уголовным делом

Ссора между двумя женщинами в Актау закончилась уголовным делом и приговором суда. Одну из участниц конфликта признали виновной в нанесении побоев и назначили ей 40 часов общественных работ, передает inAktau.

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