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Ефимов: в Отрадном появится современный городской квартал

Ефимов: в Отрадном появится современный городской квартал

На северо-востоке Москвы будет реорганизована часть бывшей промзоны №50 "Алтуфьевское шоссе". Проект предусматривает строительство современного квартала, в котором будут возведены жилые, досуговые, образовательные, культурные и другие объекты.

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