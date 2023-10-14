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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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19-летний Кули набрал 0+2 в 1-й игре в НХЛ. В истории «Аризоны» только Доун набрал 2 очка при дебюте в 18 лет

19-летний Кули набрал 0+2 в 1-й игре в НХЛ. В истории «Аризоны» только Доун набрал 2 очка при дебюте в 18 лет

3-й номер драфта НХЛ-2022 помог команде одержать победу над «Нью-Джерси» (4:3 Б) в регулярном чемпионате.

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