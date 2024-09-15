Просыпаюсь уставшим: о чем это говорит

Возможно, вам пора изменить привычки и образ жизни. Если иногда у вас спросонья бывает затуманена голова, и вы чувствуете себя немного дезориентированным, заторможенным и утомленным, то повода для особого беспокойства нет — душ и чашечка кофе помогут вам прийти в себя.