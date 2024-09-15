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Просыпаюсь уставшим: о чем это говорит

Просыпаюсь уставшим: о чем это говорит

Возможно, вам пора изменить привычки и образ жизни. Если иногда у вас спросонья бывает затуманена голова, и вы чувствуете себя немного дезориентированным, заторможенным и утомленным, то повода для особого беспокойства нет — душ и чашечка кофе помогут вам прийти в себя.

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Лиса Алиса
Гулять надо перед сном, а не часами сидеть за компом или ТВ
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