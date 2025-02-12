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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура расследует инцидент с антилопами

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура расследует инцидент с антилопами

Забайкальский край нечасто попадает в российские новостные хроники с позитивом. То катастрофическое наводнение, то растерзанная собаками школьница, то губернатор, вытерший (или всем показалось) содержимое носа о куртку подчиненной.

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