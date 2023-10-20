Монтажный клей, или жидкие гвозди, часто используют в строительстве. Этим клеем можно закрепить декоративные панели, алюминиевые уголки, плитку, утеплитель или плинтус на кухне; главное — подобрать правильный состав.
Как правильно использовать жидкие гвозди
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Это верно! Поверхности надо увлажнить, но не надо делать их мокрыми! Просто они должны быть немного влажными на ощупь. И, конечно, к этому клею обязательно нужен инструмент- шприц. Без него у вас ничего не получится! И еще: Клей в заводской упаковке хранится долго. Примерно с полгода, даже год. Но если вы его вскрыли- он засохнет за 2..3 недели, даже если вы плотно заткнули носик шприца. Если клей старый и уже не продавливается шприцем, есть последнее средство спасти остатки: Разрежьте тубу пополам. В середине вы найдете остатки еще пригодного клея. И еще учитывайте, что клеи, которые выдерживают наибольшую нагрузку- все очень густые, а потому клеевой шов получается грубым. Такой клей следует применять только для строительных целей. Для более мелких работ следует выбирать менее густой клей. Как правильно применять клей- написано на упаковке. Выберите то, что вам больше подходит для вашей задачи.
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