Спецназ ВДВ получит партию снайперских винтовок МЦ-566

Представляющее собой часть «Ростеха» ЦКИБ СОО поделилось информацией о завершении работы по выпуску одной набора передовых самозарядных винтовок МЦ-566, которые предназначаются для снайперов отрядов специального назначения ВДВ Российской Федерации.
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