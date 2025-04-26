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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исраэль Адесанья: «Я хотел бы потренироваться с Джонсом, наблюдал за ним с UFC 94»

«Я хотел бы потренироваться с Джонсом. Знаю, что могу многому у него научиться. Я наблюдал за его боями с турнира UFC 94», – сказал Исраэль Адесанья.

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