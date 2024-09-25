На премьере сериала «Последний богатырь. Наследие» почтили память Романа Мадянова

Премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» в центре Москвы началась с минуты молчания. Создатели проекта и актеры, в том числе Юлия Пересильд и Виктор Сухоруков, собрались на сцене и почтили память заслуженного артиста России Романа Мадянова, о смерти которого стало известно ранее в этот день.
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