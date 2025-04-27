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18 светских львиц 1920-х

18 светских львиц 1920-х

Какие они были — светские красавицы прошлого? Как выглядели известные дамы сто лет назад, выходя в свет? Как они себя вели, как одевались, какими аксессуарами пользовались? Сегодня мы попробуем это выяснить с помощью нашей галереи светских львиц 1920-х годов.

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