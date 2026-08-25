Jeland представил топовый кроссовер J7 за 3 миллиона рублей

Русским покупателям стал доступен кроссовер Jeland J7 в версии «Престиж+» за 3 049 000 рублей. Новая комплектация включает увеличенные колёса, электронные помощники и ряд современных функций, сохраняя прежний двигатель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии