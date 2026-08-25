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Царьград

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Jeland представил топовый кроссовер J7 за 3 миллиона рублей

Jeland представил топовый кроссовер J7 за 3 миллиона рублей

Русским покупателям стал доступен кроссовер Jeland J7 в версии «Престиж+» за 3 049 000 рублей. Новая комплектация включает увеличенные колёса, электронные помощники и ряд современных функций, сохраняя прежний двигатель.

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