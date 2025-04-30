Длинноухий тушканчик: чудо из Монголии. Хищный грызун с гигантскими ушами

Знакомьтесь с длинноухим тушканчиком, самым нетипичным представителем отряда грызунов. По воле судьбы и эволюции он стал отличаться от своих сородичей настолько, что его занесли в список «100 животных, которых обязательно нужно увидеть перед смертью».