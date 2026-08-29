Правительство решило продлить запрет на экспорт отдельных видов топлива

Кабинет министров принял решение о продлении временного запрета на экспорт дизельного и судового топлива до 30 сентября, ранее ограничение действовало до 31 августаФото: Александр Манзюк / ТАСС Правительство России продлило до 30 сентября временный запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, сообщает пресс-служба кабинета министров.