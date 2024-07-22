Ракета, меняющая игру - как и почему в арсенале Су-57 может появиться подзабытая КС-172.

Вчера 2K прочитали Похоже, понятие "дальний воздушный бой" скоро заиграет новыми красками, так как по обе стороны океана стали появляться ракеты воздух-воздух, способные преодолеть колоссальную дистанцию.
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