«Самый сильный — тот, кто не сдается» — Анастасия Селивестру о победах и мечте стать олимпийской чемпионкой

Юная чемпионка Европы по тхэквондо, молдавская спортсменка Анастасия Селивестру, в откровенном интервью в интервью для Настоящих героев рассказала, с чего начинается путь к победам и каким она видит своё будущее.
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