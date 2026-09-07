В Актау 9 сентября отключат питьевую воду: список микрорайонов

В Актау 9 сентября будет временно приостановлена подача питьевой воды в ряде микрорайонов города. Ограничения связаны с проведением работ по переврезке вновь смонтированного участка трубопровода питьевой воды Ду-800 между ЦУВС-2 и ЦУВС-3, передает inAktau.