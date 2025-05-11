Почему США бессильны перед Россией: санкционное оружие теряет силу Ирина ВальковаВ течение последних лет США последовательно усиливают риторику санкционного давления на Россию, не скрывая желания «продавить» Москву через экономические рычаги.
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