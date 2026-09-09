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Военное обозрение

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ВВС США ищут пушку для защиты авиабаз

ВВС США ищут пушку для защиты авиабаз

В сентябре 2026 года ВВС США спросили промышленность, умеет ли та строить наземную пушечную систему против крылатых ракет и дронов — и не назвали ни калибра, ни дальности, ни допустимой стоимости выстрела.

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