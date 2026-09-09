ВВС США ищут пушку для защиты авиабаз

В сентябре 2026 года ВВС США спросили промышленность, умеет ли та строить наземную пушечную систему против крылатых ракет и дронов — и не назвали ни калибра, ни дальности, ни допустимой стоимости выстрела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МИД Польши: возвр...
- FT: Россия готови...
- Действующий прези...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым