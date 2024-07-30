Белоусов поздравил бойцов двух полков с освобождением Евгеновки

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил освободившие населенный пункт Евгеновка и отличившиеся во время спецоперации воинские части - 589-й гвардейский мотострелковый Берлинский Краснознаменный ордена Кутузова полк и 433-й мотострелковый Краснознаменный полк имени Донского казачества.
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