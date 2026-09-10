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Сбер: товарооборот между Россией и Индий вырос в 11 раз за последние 10 лет

Сбер: товарооборот между Россией и Индий вырос в 11 раз за последние 10 лет

Импорт товаров из Индии в Россию может увеличиться втрое в ближайшие 5 лет, следует из результатов исследования Strategy Partners, представленного Сбером на выставке «Иннопром» в Индии.

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