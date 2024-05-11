В аварии на Мойке погибла преподаватель СПбГУ

Филолог-русист Тамара Горчакова помогала иностранным абитуриентам поступать в российские вузы В ДТП на Поцелуевом мосту погибла преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Тамара Горчакова, сообщает пресс-служба СПбГУ.
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