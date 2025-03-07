Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Это фейк и ничего более.  Кто и как свергать будут... неужели это  Порошенко?На Украине заявил...
  • Андрей Шишинов
    Ну вот зачем таких в плен брать? Тех что в Курской области уничтожать на месте. Не запачканных там нет.ВС России взяли в...
  • Владимир Байков
    Даже даром эта шлюшка не нужна.Собчак подверглас...

Трамп оценил идею Макрона о ядерном зонтике для Европы

Трамп оценил идею Макрона о ядерном зонтике для Европы

Было бы гораздо лучше, если бы вопрос ядерного оружия не пришлось бы обсуждать. Таким образом президент США Дональд Трамп прокомментировал идею своего французского коллеги Эммануэля Макрона создании ядерного зонтика над Европой, передает Reuters.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефания Новак
Пора макрона поставить на све место. Он хочет начать войну с Россией??
Ответить
22 час.
наверх