Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Поколение старух с лишними килограммами и татуировками, без семьи и детей (с)

Поколение старух с лишними килограммами и татуировками, без семьи и детей (с)

Я знаю только одно качество, которое у мужчин развито в разы лучше, чем у женщин. Нет, это не интеллект, не выносливость и даже не знаменитое умение делать все свои дела стоя.

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Комментарии
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Борис Кокин
🤣😂😂🤣🤣 Спасибо! Посмеялась))
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10 час.
Сергей Федотов
Да уж, у этой дамы, автора сего перла воображение пожалуй развито не в пример лучше тех, про кого она фантазирует. Да и склонность делать глобальные выводы на основе единичных фактов уже говорит об её интеллекте.
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8 час.
Сергей Семенов
А тут ведь не зависит от пола, есть и  обезьяны мужского пола с партаками на всё лицо. Когда человек не может выделится своими умениями и способностями он начинает выделятся внешним видом. Партаки, уши, зубы, глаза, главное чтоб его заметили. Комплексы это, пониженная самооценка.
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2 час.

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