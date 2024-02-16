Поколение старух с лишними килограммами и татуировками, без семьи и детей (с)

Да уж, у этой дамы, автора сего перла воображение пожалуй развито не в пример лучше тех, про кого она фантазирует. Да и склонность делать глобальные выводы на основе единичных фактов уже говорит об её интеллекте.

Сергей Семенов

А тут ведь не зависит от пола, есть и обезьяны мужского пола с партаками на всё лицо. Когда человек не может выделится своими умениями и способностями он начинает выделятся внешним видом. Партаки, уши, зубы, глаза, главное чтоб его заметили. Комплексы это, пониженная самооценка.