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Регион 29

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В Северодвинске бензин 13 сентября продают на пяти АЗС

В Северодвинске бензин 13 сентября продают на пяти АЗС

На большинстве заправок есть дизельное топливо, на нескольких станциях ожидают бензовозы в течение дня.

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