Зеленский ночью истерил и угрожал всем, что их расстреляют: "Cтрах и ненависть в Киеве"

Русское наступление на Харьков взорвало Украину изнутри. Одной из первых реакций украинской верхушки на кризис стали публичные нападки начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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