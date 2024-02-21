Запад выдвинул к Украине новое требование. Зеленский уселся сочинять ответ

Западные страны потребовали от киевского режима предоставить список целей на территории РоссииАгентству ТАСС стало известно, что Запад хочет увидеть перечень целей на территории России, по которым ВСУ планируют наносить удары.
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