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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Келли Убре может вернуться в строй уже на следующей неделе

Форвард «Филадельфии» Келли Убре уже тренируется индивидуально. Существует вероятность, что попавший под машину баскетболист вернется в состав уже на следующей неделе.

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