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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Владислав Бакальчук прокомментировал иск от принадлежащей ему «ВБ Девелопмент»

Владислав Бакальчук прокомментировал иск от Татьяны Ким и принадлежащей ему «ВБ Девелопмент». По его словам, основательница Wildberries просит суд признать за ней право на 100% долей в ООО «ВБ Девелопмент» и взыскать убытки на сумму свыше 37 млрд рублей совокупно с Бакальчука и гендиректора компании.

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