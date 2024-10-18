Владислав Бакальчук прокомментировал иск от принадлежащей ему «ВБ Девелопмент»

Владислав Бакальчук прокомментировал иск от Татьяны Ким и принадлежащей ему «ВБ Девелопмент». По его словам, основательница Wildberries просит суд признать за ней право на 100% долей в ООО «ВБ Девелопмент» и взыскать убытки на сумму свыше 37 млрд рублей совокупно с Бакальчука и гендиректора компании.