Небензя указал постпреду США на гибель американца Лира после слов о Навальном*

РИАМО - 24 фев. Постпред России при ООН Василий Небензя после слов американской коллеги Линду Томас-Гринфилд о смерти Алексея Навального* уличил власти США в бездействии, из-за которого в тюрьме Украины скончался американский журналист Гонсало Лира, сообщает РИА Новости.