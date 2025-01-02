В России в два раза увеличили стандартные налоговые вычеты для семей с детьми

Также увеличился предельный размер дохода, до достижения которого применяются стандартные вычеты В России с 1 января 2025 года размеры стандартных налоговых вычетов увеличили вдвое для семей с детьми, пишет РИА Новости.
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