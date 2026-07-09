В Нижегородской области начали действовать новые правила продажи бензина. Теперь автомобилистов обслуживают по принципу «чётный — нечётный»: дата заправки зависит от первой цифры государственного регистрационного номера.
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