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Нижегородская правда

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«Чётный — нечётный»: как нижегородцы соблюдают новые правила заправки

«Чётный — нечётный»: как нижегородцы соблюдают новые правила заправки

В Нижегородской области начали действовать новые правила продажи бензина. Теперь автомобилистов обслуживают по принципу «чётный — нечётный»: дата заправки зависит от первой цифры государственного регистрационного номера.

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