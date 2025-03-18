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Козыревщина

Козыревщина

Сбежавший в США бывший министр иностранных дел РФ раздаёт антироссийские интервью С резким осуждением интервью, которое дал 6 марта бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев украинскому журналисту Дмитрию Гордону**, выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Комментарии
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Галина 123
Еще одно доказательство, что в верхах до сих пор сидят такие же как Козырев. Причем сидят на двух стульях или двух зарплатах, как кому нравится. И как гласит поговорка - &quot;ворон ворону глаз не выклюет&quot;.
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13 час.
АС
Александр Сысоев
Козырева надо привлечь к уголовной ответственности по статье &quot;Госизмена&quot;.
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12 час.
Александр Денисов
И эта крыса еще жива... А сколько этих крыс еще в руководстве страны, в бизнесе...
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11 час.
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