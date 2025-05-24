Благодаря социальным выплатам 2,2 тысячи очередников Петербурга улучшили свои жилищные условия

С начала года петербуржцам выданы жилищные сертификаты на 8,8 млрд рублей За первую половину 2025 года в Петербурге 2259 семей очередников улучшили свои жилищные условия благодаря социальным выплатам, рассказали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.