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Как мы плохо жили при СССР - или реальные воспоминания советских людей

Как мы плохо жили при СССР - или реальные воспоминания советских людей

Сегодня, автор будет молчать - а говорить будут реальные советские люди, читатели нашего канала - про СССР, про нашу жизнь тогда, и так ли плохо всё было, как нам пытаются рассказать? За годы существования Советского Союза, а это с 1922 по 1991 - всего-то появилось пару поколений, которые и создали мощное и сильное, настоящее и справедливое государство, первое в мире! И действительно, первыми в мире - мы были во многом, и пусть жизнь советского человека не была идеальной, имела свои трудности и сложности, она была настоящей, искренней и с подлинной улыбкой.

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