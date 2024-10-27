«Это война»: могут ли Белоруссия и Украина войти в состав Российской Федерации

У нас не Союз: Россия. Да, и украину придумали на российских территориях, как и остальных "братьев и сестер"... Шушкевич, Кравчук участвовали в развале СССР... А СССР до 1917 года: Российская империя.

Ратник Ратник

Храни нас пуще всех печалей от вхождения окраины в состав рОССИИ. тОРГОВАТЬ ПОСЛЕ КАПИТУЛЯЦИИ. ПОЖАЛУЙСТА. ВОССТАНАВЛИВАТЬ СТРАНУ (ПРИ 100% ПРЕДОПЛАТЕ) - ПОЖАЛУЙСТА. нО СТАНОВИТЬСЯ С НИМИ ЕДИНЫМ ГОСУДАРСТВОМ - избави Бог! Мало нашим рулителям скотства от среднеазиатской саранчи? Или от закавказских "братьев" которые ведут себя в стране. как на оккупированных территориях или в колонии. А местные власти и правосторожители их в попу под телекамеры целуют и откаты считают... В лучшем случае, данный вопрос можно рассматривать лет через пятьдесят- семьдесят...