Путин: новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной и неделимой

Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной и неделимой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обратившись с приветствием к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности,.
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