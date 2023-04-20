Интересно, как бы мы выглядели, если бы наши скелеты были плюс-минус, как у животных? Как бы мы жили в мире черепашьих панцирей и костей цапель? Научкот нашел интересный материал, над которым работал японский ученый Сатоши Кавасаки.
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