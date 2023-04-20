﻿﻿Интересно, как бы мы выглядели, если бы наши скелеты были плюс-минус, как у животных? Как бы мы жили в мире черепашьих панцирей и костей цапель? Научкот нашел интересный материал, над которым работал японский ученый Сатоши Кавасаки.