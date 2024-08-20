Милонов предложил отправлять на СВО злостных неплательщиков алиментов

По мнению депутата, такая мера позволит отцам решить материальные проблемы и заслужить уважение своих детей Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять в зону спецоперации злостных алиментщиков, которые годами не платят за содержание своих детей.
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