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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Милонов предложил отправлять на СВО злостных неплательщиков алиментов

Милонов предложил отправлять на СВО злостных неплательщиков алиментов

По мнению депутата, такая мера позволит отцам решить материальные проблемы и заслужить уважение своих детей Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять в зону спецоперации злостных алиментщиков, которые годами не платят за содержание своих детей.

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