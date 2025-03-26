Продюсеры фильмов о Гарри Поттере снимут новую картину о Джеймсе Бонде

Продюсеры культовых фильмов о Гарри Поттере и Человеке-пауке – Дэвид Хейман и Эми Паскаль – займутся воссозданием образа агента британской разведки Джеймса Бонда после того, как предыдущие продюсеры бондианы передали творческий контроль над франшизой студии Amazon MGM Studios.