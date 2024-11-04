Эксперт разъяснил, от чего будет зависеть динамика цен на сливочное масло

МОСКВА, 4 ноября, ФедералПресс. Цены на сливочное масло в России продолжают расти. Генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов назвал ключевые причины роста цен и раскрыл, от чего стоимость продукта будет зависеть в дальнейшем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии