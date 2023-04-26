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В Британии рассказали о полученных США тревожных посланиях от России

В Британии рассказали о полученных США тревожных посланиях от России

Власти США получили два тревожных сигнала перед визитом министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, написал 24 апреля в своей статье аналитик издания Daily Express Пол Уизерс.

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