В Британии рассказали о полученных США тревожных посланиях от России

Власти США получили два тревожных сигнала перед визитом министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, написал 24 апреля в своей статье аналитик издания Daily Express Пол Уизерс.
Власти США получили два тревожных сигнала перед визитом министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, написал 24 апреля в своей статье аналитик издания Daily Express Пол Уизерс.
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