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МОСИНФОРМ

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Спрос на репетиторов по физике в Москве вырос почти вдвое за год

Спрос на репетиторов по физике в Москве вырос почти вдвое за год

Абитуриенты стали чаще обращаться за помощью в подготовке к ЕГЭ по физике. За последний год спрос на такие занятия в «Фоксфорде» почти удвоился, а на «Репетитор.

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