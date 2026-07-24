Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации с 18 по 24 июля

С 18 по 24 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами.
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