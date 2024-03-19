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Закон, порядок, государство

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Сотрудникам МЧС России присвоены классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации

Сотрудникам МЧС России присвоены классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации

Соответствующий Указ накануне подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса присвоен: заместителю директора Департамента информационной политики Анастасии Леонтьевой;начальнику Управления безопасности людей на водных объектах Игорю Грязнову;заместителю начальника – начальнику отдела Главного управления пожарной охраны Николаю Кривошееву;заместителю директора Административного департамента Руслану Аглиуллину.

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Комментарии
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А Кудасов
И ещё у нас генерал-майоров штатских число прибавилось. Плюс соответственно завидные оклады, форма залюбуешься. Да, в этом мы впереди Планеты всей. И как следствие, чрезвычайные ситуации сойдут у нас на нет может быть или новых собственников вилл за границей добавиться.
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20 час.
radiofree RF
Армия чинуш всё увеличивается и увеличивается.
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19 час.
Н
Николай
Мало им воинских званий так ещё и гражданские! В нашей стране столько генералов и полковников, что населения страны (вкл. и младенцев!) не хватит, чтобы сформировать нужное к-во дивизий (10 тыс.) и полков (по 1,5 тыс.) им под начало! А уж про пожарников и говорить нечего: 3 бочки с водой и 30 подчинённых - подполковник; у меня в былые годы, у ст. лейтенанта, нач. расчёта РВСН - 3 заправщика по 18  (ВОСЕМНАДЦАТЬ!!!) ТОНН ГЕПТИЛА И 20 СОЛДАТ С ВООРУЖЕНИЕМ, И СВОИМИ ВЫКРУТАСАМИ! Я уж не буду писать о задаче!
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19 час.

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