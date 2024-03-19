Сотрудникам МЧС России присвоены классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации

И ещё у нас генерал-майоров штатских число прибавилось. Плюс соответственно завидные оклады, форма залюбуешься. Да, в этом мы впереди Планеты всей. И как следствие, чрезвычайные ситуации сойдут у нас на нет может быть или новых собственников вилл за границей добавиться.

Н

Николай

Мало им воинских званий так ещё и гражданские! В нашей стране столько генералов и полковников, что населения страны (вкл. и младенцев!) не хватит, чтобы сформировать нужное к-во дивизий (10 тыс.) и полков (по 1,5 тыс.) им под начало! А уж про пожарников и говорить нечего: 3 бочки с водой и 30 подчинённых - подполковник; у меня в былые годы, у ст. лейтенанта, нач. расчёта РВСН - 3 заправщика по 18 (ВОСЕМНАДЦАТЬ!!!) ТОНН ГЕПТИЛА И 20 СОЛДАТ С ВООРУЖЕНИЕМ, И СВОИМИ ВЫКРУТАСАМИ! Я уж не буду писать о задаче!