Количество погибших в ДТП на дорогах Казани выросло на 81%

Об этом сегодня на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения Исполнительного комитета Казани рассказал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.
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