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Энгель Фәттаховның кызы: «Бите юылмаган кешеләрнең пычрак эшләре безне синнән аерды»

Энгель Фәттаховның кызы: «Бите юылмаган кешеләрнең пычрак эшләре безне синнән аерды»

<p>Актаныш районының элеккеге башлыгы, элеккеге мәгариф министры Энгель Фәттаховка үзенең 63 яшен сак астында каршыларга туры килде.

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Evgenija Palette
Ответьте Филиппку - С какого ПЕРЕПУГУ и на кой ЧЁРТ нам нужны здесь эти  &quot;бармалы-бармалы&quot;?...  ПУСТЬ ДЕЛАЮТ СВОИ КАНАЛЫ У СЕБЯ И ДЛЯ СЕБЯ... НАМ ОНИ БЕЗ НАДОБНОСТИ... Посмотрите, как работает ИНТЕРНЕТ В КАНАДЕ, В ШВЕЙЦАРИИ... (где - два Государственных языка). ВЕЗДЕ СВОИ КАНАЛЫ, не соприкасающиеся с  другим языком... Изизвинялись, болезные... Лучше жизненный уровень повысьте... А в остальном уж - &quot;... если тебе &quot;корова&quot; имя, у тебя должно быть МОЛОКО И ВЫМЯ...&quot;   (В. МАЯКОВСКИЙ...
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