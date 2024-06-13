Энгель Фәттаховның кызы: «Бите юылмаган кешеләрнең пычрак эшләре безне синнән аерды»

Evgenija Palette

Ответьте Филиппку - С какого ПЕРЕПУГУ и на кой ЧЁРТ нам нужны здесь эти "бармалы-бармалы"?... ПУСТЬ ДЕЛАЮТ СВОИ КАНАЛЫ У СЕБЯ И ДЛЯ СЕБЯ... НАМ ОНИ БЕЗ НАДОБНОСТИ... Посмотрите, как работает ИНТЕРНЕТ В КАНАДЕ, В ШВЕЙЦАРИИ... (где - два Государственных языка). ВЕЗДЕ СВОИ КАНАЛЫ, не соприкасающиеся с другим языком... Изизвинялись, болезные... Лучше жизненный уровень повысьте... А в остальном уж - "... если тебе "корова" имя, у тебя должно быть МОЛОКО И ВЫМЯ..." (В. МАЯКОВСКИЙ...