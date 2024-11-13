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Правительство внесло в Думу законопроект о размещении в ГИРБО отчетностей компаний по МСФО

Правительство внесло законопроект в Госдуму о размещении в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) консолидированной отчетности компаний по МСФО, следует из электронной базы документов Госдумы.

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