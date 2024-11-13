Правительство внесло в Думу законопроект о размещении в ГИРБО отчетностей компаний по МСФО

Правительство внесло законопроект в Госдуму о размещении в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) консолидированной отчетности компаний по МСФО, следует из электронной базы документов Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)