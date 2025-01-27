В Госдуме работают над снижением стоимости жилья

В Комитете ГД по финансовому рынку уже поддержали законопроект, направленный на доступность недвижимости Стоимость жилья можно уменьшить, если снизить риски при финансировании жилищного строительства, что в итоге повлечет за собой снижение кредитных процентов.
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